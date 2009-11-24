Тігіпко вважає, що Тимошенко шукає привід «розкуркулити» облгази

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що уряд, тиснучи на облгази, шукає привід для передачі газорозподільної системи на баланс «Нафтогазу України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував звернення прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Генпрокуратури та КРУ з вимогою порушити кримінальні справи проти ряду керівників обласних газопостачальних компаній. За словами прем’єра, облгази не повною мірою розраховуються за поставлений газ з «Нафтогазом», незважаючи на те, що населення справно платить.

«Населення і промисловість справді платять за газ. Але проблема неплатежів за паливо облгазами здебільшого створена самою владою, – вважає С.ТІГІПКО. – По-перше, дуже погано платять за газ підприємства комунальної теплоенергетики, оскільки їм не компенсують різниці між фактичною ціною палива і встановленими на місцях тарифами. По-друге, тарифи на транспортування і розподіл газу давно не враховують його різке здорожчання в поточному році».

Технологічний газ, на який припадає до половини витрат облгазів, за рік зріс у ціні майже вдвічі, тоді як тарифи для облгазів залишилися старими. Створено механізм збиткової роботи газорозподільних компаній в регіонах. «Така ситуація вигідна уряду, який давно мріє передати газорозподільні мережі «Нафтогазу». Додаткове майно на балансі компанії дозволить їй брати нові кредити під розрахунки за імпортний газ», – вважає С.ТІГІПКО.