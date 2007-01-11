Президент повернув до ВР закон про Кабмін і кілька інших (список)

Відповідно до частини другої статті 94 Конституції України Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Кабінет Міністрів України».

Про це УНІАН повідомили в Офіційному Інтернет-представництві глави держави.

Представлятиме пропозиції Президента України під час розгляду Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України перший заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента України у Кабінеті міністрів України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 грудня 2006 року ухвалила урядовий варіант Закону України «Про Кабінет Міністрів України», відхиливши законопроект про уряд, поданий Президентом.

...Закон про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України»

Відповідно до частини другої статті 94 Конституції України Президент повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України».

Представлятиме пропозиції Президента України під час розгляду Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України перший заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента України у Кабінеті міністрів України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2006 р. Верховна Рада ухвалила Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Національний банк України”.

Законом доповнено існуючий перелік підстав для припинення повноважень члена Ради Національного банку України наступними:

невідповідність діяльності члена Ради Національного банку вимогам закону або втрата ним бездоганної ділової репутації, які визнані в судовому порядку;

відсутність члена Ради Національного банку без поважних причин на десятьох поспіль засіданнях Ради Національного банку.

Закон дозволяє Раді Національного банку надавати рекомендації щодо доцільності призначення на посади чи звільнення з посад голови Національного банку, членів Правління Національного банку та давати персональну оцінку діяльності окремих посадових осіб Національного банку.

Відповідно до закону, голова Національного банку не може належати до політичних партій. Голові Національного банку, його заступникам, членам Правління Національного банку та іншим службовцям Національного банку забороняється входити до складу органів управління, бути акціонерами (учасниками) банків та інших фінансових установ.

...Заветовані зміни до законодавства щодо стимулювання заходів з енергозбереження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветував зміни до законодавства щодо стимулювання заходів з енергозбереження.

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідно до частини другої статті 94 Конституції України В.ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження».

Представлятиме пропозиції Президента України під час розгляду закону на пленарному засіданні Верховної Ради України перший заступник глави Секретаріату Президента України – Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2006 р. ВР ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження». “За” проголосували 238 народних депутатів з 444, зареєстрованих у залі.

Як повідомив голова підкомітету Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олег ПАНАСОВСЬКИЙ, внесені зміни дозволять раціонально використовувати і економити енергоресурси в Україні.

...Зміни до ст. 7 Закону «Про банки і банківську діяльність»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, відповідно до частини другої статті 94 Конституції України, повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон України «Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Як повідомляє прес-служба глави держави, представлятиме пропозиції Президента під час розгляду закону на пленарному засіданні Верховної Ради України Представник Президента України у Верховній Раді України Роман ЗВАРИЧ.

...Зміни до законів щодо обігу коньячного спирту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, відповідно до частини другої статті 94 Конституції України, повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо ввезення та обігу коньячного спирту, виноматеріалів та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Представлятиме пропозиції Президента України під час розгляду закону на пленарному засіданні Верховної Ради України міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК.