Президент Комітету регіонів ЄС відвідує Крим

Президент Комітету регіонів ЄС Люк Ван ден БРАНДЕ проведе перемовини щодо Східного партнерства з місцевими та політичними лідерами під час свого офіційного візиту до Криму (26-28 листопада).

Як повідомили УНІАН у Представництві Єврокомісії в Україні, візит відбувається у рамках пріоритетів політичної програми президента комітету щодо налагодження ближчих відносин між органами регіональної та місцевої влади країн Східного партнерства та Комітетом регіонів ЄС.

Л. Ван ден БРАНДЕ проведе переговори з головою Ради міністрів Криму Віктором ПЛАКІДОЮ та головою Верховної Ради АРК Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, а також зустрінеться з кількома представниками органів регіональної і місцевої влади, зокрема, членами Меджлісу кримських татар, мером Ялти і головою Севастопольської міської державної адміністрації.

Візит стане ще одним кроком до реалізації ідей, висловлених Л. Ван ден БРАНДЕ на празькому березневому саміті Європейської Ради, на якому було розпочато ініціативу Східне партнерство, йдеться у повідомленні.

«Східне партнерство має створити умови для того, аби міжурядова система співпраці спрямовувалася на забезпечення діалогу між громадянами і стала платформою співпраці між ЄС та країнами Східного партнерства. Ініціатива має сприяти спільному залученню органів місцевої та регіональної влади цих країн до практичних та узгоджених проектів. Ці проекти мусять бути частиною загальної стратегії, заснованої на потребах громадян та принципі солідарності», - сказав Л. Ван ден БРАНДЕ.

Він додав, що «Комітет регіонів ЄС прагне поділитися з органами регіональної та місцевої влади країн Східного партнерства досвідом процесів децентралізації, що відбуваються у Європейському Союзі, та підтримати їхні зусилля із забезпечення роботи демократичних інституцій та зміцнення адміністративної спроможності».

Під час візиту Л. Ван ден БРАНДЕ ще раз наполягатиме, аби парламент України забезпечив імплементацію Регламенту ЄС щодо Європейських об´єднань для територіальної співпраці (EGTC), ініційованого Комітетом регіонів ЄС. Імплементація дозволить органам регіональної та місцевої влади в Україні і ЄС використати цей законодавчий інструмент для розвитку та посилення їхньої співпраці.