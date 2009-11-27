У Київраді засідали до третьої ночі

Слухання в Київраді – нова форма роботи депутатів - початок яких був призначений на 10.00 26 листопада, тривали 17 годин. Розгляд порядку денного завершився близько третьої ночі.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом до порядку денного слухань було внесено 12 питань щодо найбільш резонансних конфліктів столиці, до яких з голосу запропонували ще 5, з яких одне – особисто ініційоване Президентом України. В середньому обговорення одного питання тривало дві години. Близько 23.00, коли депутати перейшли до другої половини порядку денного, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ на кілька хвилин перервав своє спілкування з депутатами через дзвінок на мобільний телефон. По завершенню розмови він повідомив депутатському корпусу, що телефонував Президент країни: «Він спостерігав і знає нашу з вами працездатність, і знає теми питань, які ми взялися вирішити, і є надія, що ми розглянемо й інші питання». За словами О.ДОВГОГО, у розмові з Президентом було порушено питання, що стосується виселення видавництва української енциклопедії.

«Ставлю на голосування позицію Президента України щодо включення до порядку денного по розгляду конфліктної ситуації, яка склалась навколо цього видавництва, запросити суб’єктів зазначеного звернення та прийняти відповідне рішення», - звернувся він до депутатів, які підтримали цю пропозицію своїм голосуванням.

В ході слухань, крім найболючіших питань, порушених безпосередньо мешканцями столиці, депутати також проголосували проекти, що стосуються господарства міста, зокрема прийняли рішення про створення буферних парків, а також затвердили Детальний план території (ДПТ) мікрорайону «Осокорки». Цей проект рішення затверджувався вже о 2.40 ночі і після цього останнім питанням було створення комісії з питання, ініційованого Президентом.

У зв’язку з пізнім часом завершення роботи початок сьогоднішнього засідання Київради було перенесено з 10.00 на 13.00.