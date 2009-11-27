МЗС України: проблема в тому, що ми не знаємо чітко, де кордон з Росією

Міністерство закордонних справ України реагує й надалі реагуватиме на такі односторонні кроки з боку російського зовнішньополітичного відомства, які створюють проблеми для конструктивних двосторонніх відносин.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Валерій ЧАЛИЙ в ефірі ТВі.

Говорячи про відносини з Росією, він підкреслив, що ведеться конструктивна двостороння співпраця, зокрема, в економічній сфері.

Щодо останніх різких заяв російського зовнішньополітичного відомства, зокрема, реакції МЗС РФ на указ Президента України про вшанування українського національного руху ХХ століття, В.ЧАЛИЙ зауважив: „Але при цьому все, що створює атмосферу таку двосторонню, не дуже прийнятну, воно не йде на користь налагодженню плідної співпраці, і тому такі дії односторонні з боку Російської Федерації, які створюють певні проблеми для того, щоби ми виконували ту домовленість про співпрацю, яка є на різних рівнях, вони неприпустимі, звичайно, ми реагуємо, і будемо реагувати”.

У цьому контексті В.ЧАЛИЙ звернув увагу на нещодавній інцидент на російсько-українському кордоні, коли російський прикордонник застрелив громадянина України, який нелегально намагався перетнути кордон.

„Але проблема в тому на сьогодні, що ми не знаємо чітко, де цей кордон, він не демаркований, і тому у нас виникають питання з цього приводу: по-перше, ми розраховуємо на те, що російські компетентні органи з’ясують ситуацію, яка матиме суспільний розголос, зараз МЗС тримає на контролі цю ситуацію, і ми не можемо не відповідати на такі події, тому що йдеться про захист наших громадян, наші національні інтереси”, - заявив заступник міністра закордонних справ України. „Ми не хотіли би вступати в таку перепалку з різних питань і розраховуємо на відповідне ставлення з боку Росії”, – додав В.ЧАЛИЙ і зазначив, що ці питання також розглядатимуться на рівні міністрів двох держав.

Окрім того, В.ЧАЛИЙ переконаний, що після демаркації російсько-українського кордону буде простіше вести діалог й про безвізовий режим, в тому числі з Євросоюзом.

Також заступник міністра підкреслив, що МЗС України не задіяний в політичних процесах в країні, а займається конкретними справами. І, зокрема, міністр Петро ПОРОШЕНКО особисто тримає на контролі всі справи щодо українців, які потрапили у скрутне становище за кордоном, хоча це дуже важко, бо таких випадків десятки тисяч.