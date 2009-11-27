Кріль порахував, що депутати «викинули на вітер» 100 карет швидкої допомоги

Голова партії “Єдиний Центр”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ заявляє, що позачерговий режим роботи центральних органів влади – це механізм, який потрібно використовувати лише у надзвичайних випадках, “тому Верховній Раді та Кабінету міністрів потрібно відмовитися від показового, аврального режиму і повернутися у нормальне робоче русло”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Єдиного Центру”, так лідер партії прокоментував проведення цього тижня позачергових засідань парламенту та уряду.

І.КРІЛЬ зауважив, що позачергові засідання відволікають високопосадовців та депутатів від здійснення їхніх посадових обов‘язків і несуть додаткові навантаження на бюджет. «Так, одне позачергове засідання ВР обходиться платникам податків у близько 2 млн. грн., а з липня цього року їх відбулося аж вісім. За кошти, зекономлені на проведенні цих засідань, результативність яких була мінімальною, можна було б придбати по чотири повністю укомплектовані карети швидкої допомоги на кожну область», - зазначив І.КРІЛЬ.

На його думку, позачергові урядові засідання – це також постійний дисбаланс у роботі міністерств, державних комітетів та відомств. “Керівники центральних органів виконавчої влади замість того, щоб виконувати посадові обов’язки перебувають в режимі очікування, коли потрібно знову бігти в Кабмін”, - заявив І.КРІЛЬ.

“Більше того, - вважає він, - результативність таких засідань теж викликає сумніви. Під час них міністри частіше виконують роль мовчазних слухачів передвиборних монологів і створюють фон для одного з кандидатів у президенти, ніж працюють над вирішенням конкретних питань».

Голова “Єдиного Центру” підкреслив, що зараз перед урядом і парламентом стоїть основне завдання – підготовка та затвердження державного бюджету на 2010 рік. З цього приводу І.КРІЛЬ заявив: «Важливо, щоб він був прийнятий ще до нового року. І краще, щоб міністри і депутати працювали в нормальному робочому режимі, а не збиралися по дзвінку для беззмістовних дискусій в оточенні телекамер».