Ющенко зупинив дію постанов уряду про призначення заступників Цушка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію постанов уряду про призначення Сергія ПОПКОВА та Сергія КОПИТОВА заступниками міністра внутрішніх справ та оскаржив їх в Конституційному Суді.

Відповідний указ “Про зупинення дії постанов Кабінету Міністрів України від 10 січня 2007 року” розміщено на офіційному сайті глави держави.

В указі нагадується, що Кабінет Міністрів України 10 січня 2007 року видав постанови «Про призначення КОПИТОВА С. М. заступником міністра внутрішніх справ України – директором Департаменту фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку» і «Про призначення ПОПКОВА С. Є. заступником міністра внутрішніх справ України – начальником Головного штабу».

Президент наголошує, що призначення на посади заступників міністра внутрішніх справ мають відбуватися після погодження кандидатур з главою держави.

В указі зазначається, що основні завдання Міністерства внутрішніх справ України і, відповідно, його посадових осіб пов`язані з формуванням і реалізацією державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки. Тому зазначені рішення Кабінету Міністрів України прийнято в порушення конституційних повноважень Президента України щодо забезпечення національної безпеки, керівництва у цій сфері та додержання прав і свобод людини і громадянина, передбачених частиною другою статті 102, пунктами 1 і 17 частини першої статті 106 Основного Закону України, на порушення Указу Президента України від 4 грудня 2006 року № 1025 «Про Перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, органів дипломатичної служби, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України», яким передбачено погодження з главою держави кандидатур для призначення, зокрема, на посаду заступника міністра внутрішніх справ України.

“Тим самим Кабінет Міністрів України проігнорував і норми частини третьої статті 106, частини третьої статті 113, пункту 1 статті 116 Конституції України, відповідно до яких укази Президента України, видані на основі та на виконання Основного Закону України, є обов`язковими до виконання на території України, Кабінет Міністрів України має керуватися у своїй діяльності Конституцією України та прийнятими відповідно до Конституції України указами Президента України, на Кабінет Міністрів України покладено забезпечення виконання, зокрема, актів Президента України”, підкреслюється в документі, і додається, що за таких обставин, видаючи зазначені постанови, Кабінет Міністрів діяв усупереч статті 8 Конституції України, за якою нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Президент також направив конституційне подання з мотивів невідповідності Конституції України зупинених сьогодні його указом постанов уряду.

Як повідомляв УНІАН, постановою від 10 січня 2007 р. №7 уряд ввів додатково посаду заступника міністра внутрішніх справ України - директора департаменту фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку. А постановою №8 призначив на цю новостворену посаду С.КОПИТОВА. С.КОПИТОВ з липня 2003 року по грудень 2005 року обіймав посаду заступника голови Державного казначейства - начальника управління Держказначейства в Києві.

Крім того, постановою від 10 січня 2007 р. №9 уряд призначив С.ПОПКОВА заступником міністра внутрішніх справ України - начальником Головного штабу.

С.ПОПКОВ з листопада 2004 року по лютий 2005 року обіймав посаду заступника глави МВС – командувача внутрішніми військами. Згідно з інформацією низки ЗМІ і заявами політиків, саме С.ПОПКОВ вiддавав наказ силою розiгнати людей на Майдані під час Помаранчевої революції.