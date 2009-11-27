Гриценко каже, що люди інколи його до сліз доводять своїми листами

Політик Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що “свідомо йде на ризики” як кандидат у президенти, щоб захистити країну від “мародерської, корумпованої та злодійкуватої” влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, про це А.ГРИЦЕНКО заявив в ефірі Першого національного телеканалу.

“Я нормальна щаслива людина, яка має сім’ю, цікаву роботу, все необхідне для життя. Але я свідомо йду на ризики втратити все це для того, щоби захищати країну від такої мародерської, корумпованої та злодійкуватої держави”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він заявив, що оголосив себе “ворогом держави”, підкреслюючи, що держава та країна для нього – різні речі.

“Є країна, народ, 46 млн. українців. І є держава – армія чиновників, які утримуються на кошти громадян, але давно забули про цих людей. Вони у особі держави на кожному кроці беруть хабарі, не захищають права людей – ні на робочі місця, ні на гідну пенсію чи зарплату, ні на саме життя”, - пояснив він.

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що є ворогом саме такої держави, де «комфортно себе почувають лише “стельмахи”, “лозинські”, “зваричі”, мародери, хабарники, вбивці, які повинні сидіти за гратами”. При цьому політик зазначив, що це – не питання особистих ворогів.

“Коли під егідою СТЕЛЬМАХА-ЮЩЕНКА розікрали 120 млрд. грн., виділених на рекапіталізацію банків, то це проблема для всіх 46 млн. українців. Це не питання ворожості ГРИЦЕНКА”, - зауважив політик.

Кандидат на пост Президента також заявив, що відчуває потужну підтримку людей.

Політик зазначив, що “в унікальній ситуації, коли БЮТ та Партія регіонів вирішили, що Президентом може стати лише мільйонер, прості люди підтримали ГРИЦЕНКА, назбиравши 2,5 млн. грн. на обов’язкову кандидатську заставу”. При цьому А.ГРИЦЕНКО зазначив, що зараз йде збір коштів на проведення виборчої кампанії.

Таке, зауважив він, в українській історії відбувається вперше: “Не кандидат купує підтримку, а громадяни своїм коштом дали можливість взяти участь у виборах, уповноваживши представляти їхні інтереси”.

А.ГРИЦЕНКО пояснив, що лише кількох людей з тих, хто надіслав гроші, він знає особисто: “Інколи це люди, які просто до сліз доводять своїми листами. Пише молодий хлопець: в мене тітка, яка нерухома, доручила 20 грн. перерахувати ГРИЦЕНКУ, вона хоче за нього голосувати”.

Кандидат у Президенти обіцяє не розчарувати своїх прихильників і вже з першого дня на посту глави держави робити все, аби люди відчували покращення життя. А.ГРИЦЕНКО зауважив, що навіть попри обмеженість функцій Президента, є можливість робити необхідні кроки.

«З перших призначень – голови СБУ, Генпрокуратури, Нацбанку – всі зрозуміють, що держава буде працювати на закон. Більше не будуть за гроші відкривати та закривати карні справи. Не буде “дерибану”, буде нормальна стабільна гривня”, - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, “політика - це завдання стратегічного характеру, це тактика дій, результат і відповідальність”. “Ось що для мене політика. А все те, що під килимом – зради, «розводки» - це не для мене», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.