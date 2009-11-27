БЮТ вимагає від Ющенка присвоїти Бандері звання Героя України

Фракція БЮТ Івано-Франківської обласної ради вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА присвоїти провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України (посмертно).

Як передає кореспондент УНІАН, таке звернення на ім’я Президента України В.ЮЩЕНКА сьогодні на 34-ї сесії оприлюднив голова фракції Юрій РОМАНЮК. У документі міститься прохання до глави держави «доручити службам Секретаріату Президента підготувати відповідний Указ та до 1 січня 2010 нагородити провідника ОУН Степана Бандеру званням Героя України (посмертно)».

«Сподіваємось, що цим вчинком ви виправдаєте покладені на вас надії та сподівання мільйонів виборців усієї України від Майдану 2004 року», – йдеться у зверненні до глави держави обласних депутатів-бютівців.

Як повідомляв УНІАН 10 січня 2008 року 18 сесія Івано-Франківської обласної ради прийняла звернення до Президента України В.ЮЩЕНКА з клопотанням про присвоєння звання Героя України «визначному політичному, громадському, військовому діячу, борцю за українську державність Степанові Бандері (посмертно) за визнання заслуг перед Україною та з нагоди 100-річчя від дня народження»,

2008 рік на Івано-Франківщині було оголошено Роком Степана Бандери.