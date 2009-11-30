Експерт: армія погано ставиться до Тимошенко, але якщо підвищити платню...

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вперше за історію своєї політичної діяльності напередодні виборів Президента України планує взяти учать в урочистостях з нагоди Дня Збройних сил України.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві оборони, де для Ю.ТИМОШЕНКО вже підготували проект виступу на урочистому зібранні, що відбудуться 3 грудня в Національному палаці «Україна».

Як зауважує близький до Міноборони військовий експерт, у попередні роки перебування на посту глави уряду Ю.ТИМОШЕНКО жодного разу не брала участь у подібних заходах, не відвідала жодної військової частини ЗСУ, окрім двох військових ліцеїв восени цього року.

«Зрозуміло, що в рамках проведення передвиборчої президентської кампанії Ю.ТИМОШЕНКО порадили, що її рейтинг серед представників Збройних сил України є, м’яко кажучи, не дуже високим, якщо не нульовим», - констатував експерт.

Він наголосив, що поточний рік є найгіршим в історії України за рівнем фінансування сфери національної безпеки і оборони, Збройних сил, зокрема, що піддається нищівній критиці на адресу особисто Ю.ТИМОШЕНКО з боку не лише політичних опонентів прем’єра, а й цілком адекватних експертів.

У військовому відомстві зауважують, у заході в Палаці «Україна» традиційно візьме участь Верховний головнокомандувач Збройних сил – Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Важко уявити, як ці два непримиренних політичні опоненти будуть ділити цей військовий електоральний майданчик, сцену у Палаці, зокрема», - сказав експерт.

Він застерігає, що «свято захисників Вітчизни, які щиро віддають цій справі найкращі роки свого життя і кар’єри, може перетворитися на банальну популістську акцію у боротьбі за владу, ресурси та особисті амбіції політиків, які насправді у сфері національної політики безпеки і оборони є дилетантами».

Водночас, експерт припустив, що можлива традиційна обіцянка Ю.ТИМОШЕНКО напередодні виборів Президента підняти військовим зарплати з 1 січня 2010 року (як це було з іншими категоріями бюджетників) мінімум удвічі, може бути сприйнята позитивно.

День ЗСУ відзначається 6 грудня. Цьогоріч він припадає на неділю.