ПР нічого не хоче змінювати у законі про вибори Президента

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що чинний закон про вибори Президента з урахуванням всіх зауважень Конституційного суду є цілком прийнятним для того, щоб проводити виборчу кампанію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛАВРИНОВИЧ заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, законопроект щодо внесення змін до закону про вибори Президента, на розгляді якого наполягають фракції БЮТ та НУ-НС, в разі його ухвалення призведе до хаосу у виборчій кампанії та може поставити під сумнів можливість встановлення результатів виборів. «Зрозуміло, що такі напрямки підтримувати неможливо», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Перший віце-спікер зауважив, що всі зміни до виборчого законодавства мають бути погоджені між фракціями, а в даному випадку цього немає.

О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що якщо здоровий глузд депутатів переможе, то вони поставляться відповідально до внесення будь-яких змін. У протилежному випадку, додав він, якщо будуть проштовхуватися зміни, які вигідні тільки одній політичній силі, це може призвести до збурень у сесійній залі.

Крім того, зауважив О.ЛАВРИНОВИЧ, посилання на те, що зміни до закону необхідно внести у зв’язку з рішенням КС, не має під собою жодних підстав. Він пояснив, що ті п’ять положень закону, які Конституційний суд визнав неконституційними, припинили свою дію і жодним чином не впливають на хід виборчої кампанії. «Чинного закону з імплементацією рішень Конституційного суду цілком достатньо, щоб провести вибори в Україні чітко і точно», - сказав перший віце-спікер.