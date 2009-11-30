Гриценко: охорона в мерседесах-кубіках - лише психологічний фактор

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що відмовився від державної охорони і не збирається ховатися за нею від людей.

Про це політик заявив в інтерв’ю УНІАН, коментуючи виданий сьогодні Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ указ «Про забезпечення безпеки кандидатів на пост Президента України під час виборчого процесу».

«З першого дня після реєстрації кандидатом у президенти я відмовився від охорони, яка згідно чинного законодавства надається у такому статусі і кожного тижня письмово підтверджую цю відмову на період наступного тижня», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Політик також зауважив, що й у статусі колишнього міністра оборони, голови парламентського комітету не користується охороною.

«Сам ходжу по вулицях, до магазину, на ринок чи в кінотеатр. Вільно спілкуюся з людьми: відкрито і спокійно», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він також нагадав, що до виборчої кампанії і під час неї він проживав із сім’єю у різних регіонах України, щоб краще дізнатися і зрозуміти проблеми та настрої простих людей.

«Вважаю, що ховатися від людей за охорону потрібно тим політикам, яким є чого боятися або їм соромно за результати попередньої діяльності», - заявив він.

А.ГРИЦЕНКО також критично висловився про деяких своїх колег - народних депутатів, які «під’їжджають до Верховної Ради у супроводі джипу охорони; цих нардепів охорона доводить до приміщення і там зустрічає».

За словами А.ГРИЦЕНКА, дехто вважає охорону обов’язковим атрибутом багатих людей, щоб таким чином вирізнятися серед інших. «Дехто справді боїться нападу і не довіряє правоохоронним органам. Але насправді ці «мерседеси-кубіки» охорони – це скоріше психологічний фактор. Проти лому немає прийому», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

При цьому він наголосив, що не має сумніву у високому рівні професіоналізму офіцерів управління державної охорони, яких він поважає, але не має потреби в їхніх послугах.

«Я й надалі – до кінця виборчої кампанії – не буду залучати співробітників УДО, які б укази не видавав чинний Президент», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.