На зовнішнє тестування з української мови відвели три дні

Зовнішнє оцінювання знань 2010 року розпочнеться 2 червня.

Реєстрація триватиме з 15 грудня цього року до 31 березня 2010 року, йдеться в наказі, підписаному міністром освіти і науки Іваном ВАКАРЧУКОМ 1 грудня, повідомили УНІАН у прес-службі Українського центру оцінювання якості освіти.

Тестування з української мови і літератури, що відкриє сесію зовнішнього оцінювання, відбуватиметься впродовж трьох днів – 2, 3 і 4 червня.

Майбутні абітурієнти, які виберуть під час реєстрації на зовнішнє оцінювання іноземну мову, складатимуть її 7 червня, а біологію та географію – 9 та 11 червня.

Математика буде предметом тестування 14 та 15 червня, а історія України – 17 та 18 червня. Знання з хімії оцінюватимуть 21 червня. Завершиться зовнішнє оцінювання 23 червня тестуванням з фізики.

Результати зовнішнього оцінювання Український центр оцінювання якості освіти оприлюднить до 14 липня 2010 року.

Майбутні абітурієнти зможуть вибрати під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні до п’яти предметів, два з яких є обов’язковими – це тестування з української мови і літератури (для всіх абітурієнтів), а також математики або історії України (за вибором абітурієнтів).

Реєстрація тих, хто виявив бажання взяти участь у зовнішньому оцінюванні, розпочнеться о 9.00 15 грудня 2009 року і завершиться о 18.00 31 березня 2010 року та відбуватиметься в пунктах реєстрації. Адреси цих пунктів розміщено на сайті УЦОЯО.