Бузек: ЄС готовий допомагати Україні, але все залежить від неї самої

Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК заявляє, що ЄС готовий допомагати Україні, але все залежить від неї самої.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час короткої зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у Бонні.

“Ми маємо багато сфер для співпраці. Я вітаю (вашу – УНІАН) заяву про відкритість України для Європи, і це дуже важливо, оскільки всі рішення сьогодні в руках українців, але ми готові та здатні до співпраці”, - сказав Президент Європарламенту.

Він зазначив, що Україні ще багато чого залишається зробити.

“Багато ще треба зробити, і нам потрібно більше узгодженості, якщо ми хочемо співпрацювати в майбутньому. Я знаю, наскільки це складно, і наскільки це велика відповідальність для будь-якого уряду”, - зазначив Є.БУЗЕК.

Однією зі сфер спільного інтересу Президент Європарламенту назвав співпрацю в сфері енергетики. При цьому Є.БУЗЕК нагадав, що ЄС вже запропонував свою підтримку Україні у розвитку та підтримці української ГТС.