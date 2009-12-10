Гриценко ініціює ліквідацію податкової міліції: це повний абсурд

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО на законодавчому рівні ініціює ліквідацію у системі державних правоохоронних органів податкової міліції.

“Не чекаючи виборів, я вніс до Верховної Ради законопроект №5336 щодо скасування податкової міліції. Зараз він розглядається профільним комітетом парламенту”, - заявив він на прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Він зауважив, що, відповідно до чинного законодавства, “податкова міліція покликана протидіяти правопорушенням у податковій сфері”. “Якщо йти за такою логікою, то треба створювати такі ж самі підрозділи у інших державних структурах – Антимонопольному комітеті, Держкомземі, Держводгоспі тощо. Невже нам потрібні десятки різних міліцій? Це дурниця”, - впевнений кандидат у президенти.

Він нагадав, що в Україні вже є міліція, Міністерство внутрішніх справ і цього цілком достатньо.

“Податкова міліція – це понад 10 тисяч людей у погонах зі зброєю. Це ціла дивізія і в ній понад 20 генеральських посад, яких вистачить на кілька армій. Це повний абсурд”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО та уточнив, що, за його законодавчою ініціативою, функції податкової міліції будуть покладені на МВС, а у питаннях протидії корупції – на СБУ.