Лавринович: Ініціатива Ющенка несерйозна і далека від реальності

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що ініціатива Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо розпуску парламенту в разі неухвалення ним запропонованого проекту Конституції “не має нічого спільного ні з правом, ні з політикою”.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, “це несерйозно і є далеким від реальності”.

Він наголосив, що у Конституції і приблизно немає терміну у 100 днів, який би стосувався підстав для розпуску парламенту. О.ЛАВРИНОВИЧ зазначає, що жодним чином у Конституції не передбачено, що Президент має право наказувати парламенту ухвалювати запропонований ним проект Конституції.

“Мені складно відреагувати на ініціативу, яка не має нічого спільного ні з правом, ні з політикою”, - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО заявив, що Верховна Рада буде розпущена, якщо вона не прийме нової Конституції протягом 100 днів з внесення її проекту до парламенту. Відповідна заява В.ЮЩЕНКА розміщена на офіційному сайті Президента.