Кріль розповів, наскільки прибутковий бізнес - місцеві вибори

Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що зміна виборчої системи дозволить зруйнувати корупційні схеми.

Про це УНІАН повідомили прес-службі партії.

“Якщо до порядку денного Верховної Ради не буде включено питання зміни системи виборів, то наступного року місцеві вибори знову залишаться прибутковим видом політичного бізнесу”, – заявив І.КРІЛЬ, коментуючи першочергові завдання парламенту на пленарний тиждень.

Він нагадав, що до початку місцевих виборів залишилося трохи більше двох місяців, і значна частина політичних сил вже перебуває у виборчому процесі. Тому, за його словами, “новий політичний рік може розпочатися з черг до партійних офісів бажаючих оптом чи вроздріб придбати місця у списках”.

І.КРІЛЬ зазначив, що масштаби політичної корупції сягнули настільки високого рівня, що, за оцінками експертів, під час минулих виборів до місцевих рад вартість одного місця в прохідній частині списку становила для Києва близько 500 тисяч доларів.

“Тому зміна виборчої системи – це не примха політиків, а єдина можливість поламати мільярдні корупційні схеми”, - наголосив народний депутат.

Він підкреслив, що сьогодні парламенту намагаються нав‘язати дискусію, яка система краща – мажоритарна чи за відкритими списками.

“Є велика небезпека, що за цими розмовами можливість змінити систему буде банально заговорена. Тому потрібно невідкладно внести на розгляд парламенту обидва варіанти. Той законопроект, який набере більше голосів, і має бути взятий за основу, доопрацьований та прийнятий Верховною Радою ще до Нового року”, - заявив голова “Єдиного Центру”.