Кириленко прикинув, що бюджет буде не раніше квітня 2010 року

Голова депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав Кириленко прогнозує, що через небажання уряду вносити до ВР у визначений законом термін проект державного бюджету України та у зв’язку з президентськими виборами бюджет на 2010 рік буде ухвалений не раніше квітня наступного року. Про це він заявив, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

«Депутатська група «За Україну!» стурбована тим, що країна залишається без бюджету на наступний 2010 рік. Нас дивує позиція, яка виголошується офіційними представниками уряду на цю тему, - зауважив голова депутатської групи «За Україну!». - Говорити про те, що треба затвердити якісь висновки бюджетного комітету після того, коли весь бюджет пройшов усі процедури в парламенті і не був підтриманий, є щонайменше перебільшенням».

Голова депутатської групи «За Україну!» зауважив, що не за горами президентські вибори, результати яких можуть оскаржуватися у судах, потім – «створення, перестворення нових і старих коаліцій». «Найелементарніші підрахунки говорять про те, що бюджет буде не раніше квітня наступного року».

«Виникає питання: поки прем’єр, лідер опозиції, і всі посадові особи країни будуть ділити владу, хто буде маніпулювати державними бюджетними коштами!?», - наголосив В’ячеслав Кириленко.

Голова депутатської групи «За Україну!» підкреслив, що за відсутності закону про бюджет і контролю з боку парламенту будь-який чиновник буде використовувати бюджетні кошти як йому заманеться.

У зв’язку з цим В’ячеслав Кириленко закликав уряд врахувати позицію депутатів, які представляють різні політичні сили, і внести новий проект бюджету на 2010 рік, в якому передбачити усі необхідні видатки і не відкладати це питання «на потім».