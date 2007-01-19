Наша Україна співпрацюватиме з Луценком

Лідер парламентської фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що його політична сила буде активно співпрацювати з рухом “Народна самооборона”, ініційованим Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Про це він повідомив в інтерв’ю “Україні молодій” (№10, 19 січня п.р.).

В.КИРИЛЕНКО сказав, що “Наша Україна” вітає створення “Народної самооборони”. “Думаю, ми будемо свідками яскравих заходів, які проводитиме ця організація. Тому взаємодія і співпраця між “Нашою Україною” та “Народною самообороною” буде максимально тісною”, – сказав він.

Відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності інформація про те, що він очолить політичну партію "Народний Союз Наша Україна", а Ю.ЛУЦЕНКО – блок “Народна самооборона”, до якого увійде НСНУ, В.КИРИЛЕНКО сказав: “Обговорюються найрізноманітніші варіанти”. “Думаю, відповіді на ці питання може дати тільки з’їзд НСНУ, з’їзди інших партій та громадських організацій. У будь-якому випадку ми потребуємо тісної взаємодії всіх політичних сил, які протистоять реваншу”, – додав В.КИРИЛЕНКО.