Син Черновецького втомився бути депутатом

Зняття повноважень – у порядку денному

Син столичного міського голови Степан Черновецький має намір достроково припинити свої повноваження як депутата Київради, пише "Українська правда. Київ". Відповідне питання дострокове припинення повноважень депутата Київської міської ради Черновецького стоїть під другим номером у порядку денному сесії 24 грудня. Причиною припинення повноважень, за інформацією джерела у Київраді, є особиста заява депутата.

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