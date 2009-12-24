Королевська бачить зв'язок між політикою і підпільними казино

Законопроект про врегулювання діяльності грального бізнесу може бути поданий на розгляд Верховної Ради в лютому 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Ми на сьогодні готуємо комплексний підхід, щоб ліквідувати підводні течії в цьому питанні. І я думаю, що в лютому (2010 р. – УНІАН) така постанова буде винесена на розгляд парламенту», - сказала вона.

На її думку, перше завдання наступного року полягає в боротьбі з нелегальним гральним бізнесом. Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що перед тим, як створювати гральні зони і регулювати ринок, необхідно повністю «очистити» країну від підпільного бізнесу. Н.КОРОЛЕВСЬКА також зазначила, що в Україні «немає таких гральних закладів, про які б не знали правоохоронні органи». Вона вважає, що політична нестабільність сьогодні сприяє підпільному веденню грального бізнесу. «Ми сподіваємося, що в лютому буде поставлена крапка в політичній нестабільності», - каже депутат.

Вона нагадала, що розробкою законопроекту про врегулювання діяльності грального бізнесу на сьогодні займаються окремі депутати, міністерства, проте жодна форма документа поки що не прийнята.

«Для врегулювання питання про ліквідацію гральних закладів і прийняття закону на сьогодні необхідна політична воля і відповідальність», - вважає депутат.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня цього року. Цей закон діє до прийняття спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

Кабінет міністрів протягом трьох місяців з дня набуття чинності цього закону зобов`язаний був розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про діяльність з організації і проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах.

13 липня ц.р. прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО визнала, що законодавча заборона грального бізнесу привела до тінізації цієї сфери діяльності.