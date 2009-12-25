РНБО просить світ відреагувати на «печерну» заяву Кадирова

Рада національної безпеки та оборони України закликає світову спільноту відреагувати на антиукраїнські заяви чеченського керівника Рамзана КАДИРОВА.

Про це йдеться у заяві РНБО, переданій УНІАН.

“На тлі розвитку позитивних тенденцій в українсько-російських взаєминах в Апараті РНБО України серйозне занепокоєння викликає агресивна риторика керівника одного з федеральних утворень РФ Р.КАДИРОВА, яка пролунала в інтерв’ю агентству Reuters”, – йдеться у заяві РНБО.

В РНБО нагадали, що “він у неприпустимо ворожій формі заявив: “Грузия, Южная Осетия, Украина - это все будет продолжаться и продолжаться. Это лишняя болезнь для России, зачем всегда болеть, если можно искоренить это раз и навсегда. Мы - великая держава, у нас есть все. Есть армия, есть техника. Надо нападать - если тебя не оставляют в покое, не надо обороняться, надо нападать на государства и на что хочешь - чтобы жить спокойно. Они нас так просто не оставят. И мы для этого готовимся, и шутить с нами, играться мы никому не позволим”.

РНБО вважає, що подібні “месиджі” несуть загрозу для національних безпек як України, так і Росії. Вони спрямовані на демонтаж процесу стабілізації та виходу на новий рівень стратегічного партнерства двох рівних і незалежних держав”.

Рада нацбезпеки вважає, що невмотивований розпал ворожнечі має бути засуджений як неприйнятний для демократій спосіб поновити відкинуту націями політику сили, замінити “печерними психологією і повадками норми міжнародного права”.

“Ми сподіваємося, що російська політична влада будуватиме відносини з іншими країнами на визнаних принципах добросусідства, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи відповідно до Статуту ООН та взятих на себе зобов’язань в Будапештському меморандумі, підтверджених спільною заявою президентів США і РФ від 04.12.09, та дасть відповідну і жорстку офіційну оцінку провокаційним заявам Р.КАДИРОВА. Цивілізований світ мусить відреагувати на це, щоб попередити подібні явища на майбутнє”, – йдеться у заяві РНБО.