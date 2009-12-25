РНБО просить світ відреагувати на «печерну» заяву Кадирова
Щоб попередити подібні явища на майбутнє
Рада національної безпеки та оборони України закликає світову спільноту відреагувати на антиукраїнські заяви чеченського керівника Рамзана КАДИРОВА.
Про це йдеться у заяві РНБО, переданій УНІАН.
“На тлі розвитку позитивних тенденцій в українсько-російських взаєминах в Апараті РНБО України серйозне занепокоєння викликає агресивна риторика керівника одного з федеральних утворень РФ Р.КАДИРОВА, яка пролунала в інтерв’ю агентству Reuters”, – йдеться у заяві РНБО.
В РНБО нагадали, що “він у неприпустимо ворожій формі заявив: “Грузия, Южная Осетия, Украина - это все будет продолжаться и продолжаться. Это лишняя болезнь для России, зачем всегда болеть, если можно искоренить это раз и навсегда. Мы - великая держава, у нас есть все. Есть армия, есть техника. Надо нападать - если тебя не оставляют в покое, не надо обороняться, надо нападать на государства и на что хочешь - чтобы жить спокойно. Они нас так просто не оставят. И мы для этого готовимся, и шутить с нами, играться мы никому не позволим”.
РНБО вважає, що подібні “месиджі” несуть загрозу для національних безпек як України, так і Росії. Вони спрямовані на демонтаж процесу стабілізації та виходу на новий рівень стратегічного партнерства двох рівних і незалежних держав”.
Рада нацбезпеки вважає, що невмотивований розпал ворожнечі має бути засуджений як неприйнятний для демократій спосіб поновити відкинуту націями політику сили, замінити “печерними психологією і повадками норми міжнародного права”.
“Ми сподіваємося, що російська політична влада будуватиме відносини з іншими країнами на визнаних принципах добросусідства, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи відповідно до Статуту ООН та взятих на себе зобов’язань в Будапештському меморандумі, підтверджених спільною заявою президентів США і РФ від 04.12.09, та дасть відповідну і жорстку офіційну оцінку провокаційним заявам Р.КАДИРОВА. Цивілізований світ мусить відреагувати на це, щоб попередити подібні явища на майбутнє”, – йдеться у заяві РНБО.