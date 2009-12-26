Томенко: слід припинити використання афганців у політиці

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО передав госпіталю для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна» у Пущі-Водиці спортивне обладнання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, з нагоди 30-ї річниці введення радянський військ до Афганістану віце-спікер як колишній афганець відвідав цей госпіталь.

Під час зустрічі з колективом госпіталю М.ТОМЕНКО сказав: «Сьогодні необхідно зупинити спроби використання афганців в політичних інтересах на користь тієї чи іншої партії і подумати про те, як організувати гідне лікування людей, що служили в Афганістані, забезпечити реалізацію їхніх соціальних гарантій та створити нормальні умови для реалізації їх потенціалу в умовах сучасної України».

Віце-спікер передав у госпіталь спортивне обладнання та подарунки для тих, хто зараз знаходиться на оздоровленні. Також М.ТОМЕНКО обговорив з головним лікарем закладу Володимиром НЕРОДОЮ можливість забезпечення сучасним медичним обладнанням лікувальну базу єдиного в своєму роді госпіталю.

Говорячи про участь радянських військ у військових діях в Афганістані, М.ТОМЕНКО наголосив: «Війна в Афганістані – злочин керівництва Компартії і в той же час героїзм молодих людей, що захистили себе і виконали свій солдатський обов’язок».

При цьому він зауважив, що через 30 років після початку цієї «неправильної» війни, треба менше думати про політику, а більше про конкретних людей.

«В цей день треба згадати всіх, хто загинув там, в Афганістані, не забувати про тих, хто повернувся, ставши не лише мужнішими, а й отримавши поранення чи хворобу. Треба дбати про них та їхні родини. Однак не менш важливо брати приклад з тих успішних сьогодні афганців, серед яких відомі бізнесмени, державні діячі, умілі керівники. Вони змогли використати досвід виживання в цій чужій для українців війні і конвертувати його в добрі успішні справи для своєї країни», - переконаний М.ТОМЕНКО.