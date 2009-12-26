У ПР визнали: Янукович - не ангел, але якщо послухати Ющенка...

Лідер ПР Віктор Янукович не янгол, у його атестаті життя немає п`ятірок з усіх предметів, але є переваги перед іншими політиками. Про це в інтерв’ю «Главреду» розповіла депутат від ПР Олена Бондаренко.

«Янукович справді не янгол з крилами. У своєму атестаті життя він не має п`ятірок з усіх предметів, але у нього є безперечні переваги перед іншими політиками. По-перше, команда професіоналів. По-друге, досвід успішного управління країною. Хто кращий? Ніхто! Для виборця саме ці якості зараз є головними, результат на виборах буде тому доказом», - вважає вона.

Крім того, на думку Бондаренко, Янукович говорить українською чистіше, ніж інші політики: «Коли я слухаю нашого Президента, точніше не нашого, але українського Президента Віктора Ющенка, у мене волосся стає дибки. Коли він говорить «на слідуючий рік», наприклад. Правильно говорити не «слідуючий», а «наступний». Такі помилки ріжуть слух навіть російськомовного політика. Віктор Янукович говорить українською набагато чистіше, ніж інші політики».

Коментуючи легендарні обмовки лідера ПР, глава підкомітету ВР України з питань свободи слова та інформації нагадала: «Ви знаєте, Буш теж інколи помилявся, коли штат Джорджия плутав із Грузією і так далі. Людина вісім років очолювала найбільшу і найбагатшу у світі країну. І Америка йому обмовки пробачила. Я не вважаю великим недоліком Януковича його мовні помилки у назвах або в прізвищах. Набагато гірше було б для країни, якби ця людина робила величезні мікро- і макроекономічні помилки, будучи прем`єр-міністром», - зазначила вона