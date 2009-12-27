Луценко: яким би не був розумним "кролик", він не бачить далі своєї нори

Міністр внутрішніх справ України, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що силові міністерства мають очолювати цивільні люди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську, відповідаючи на запитання: чи підтримує він ідеї деяких кандидатів в президенти України, зокрема, Арсенія ЯЦЕНЮКА, що силові структури мають очолювати професіонали. «У всій цивілізованій Європі силові структури очолюють цивільні, аби був контроль суспільства над цими відомствами, - наголосив міністр МВС. - І яким би не був розумним «кролик», але він не бачить світу дальше своє нори». За словами Ю.ЛУЦЕНКА, А.ЯЦЕНЮК «грає вар`ята», таке пропонуючи, бо він добре знає, що в Європі «всі міністри цивільні».

Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що всі інші заступники силових міністрів мають бути професіоналами, а не політиками. «Тоді вони не зможуть і не мають права агітувати за якогось кандидата чи за якусь політичну силу на виборах. – сказав міністр. – Приміром, мої заступники не ведуть будь-якої агітації. Силовиків має контролювати громадськість. Чи ви хочете таких професіоналів, яким був БІЛОКОНЬ?».

На думку Ю.ЛУЦЕНКА «не можна ставити людину з міліцейською кар’єрою на пост міністра, бо він ніколи не буде контролювати відомство як суспільний контролер».