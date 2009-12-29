У ЄЦ заявляють, що кандидати мають вивести свої команди з тіні

Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ заявляє, що кандидати у президенти мають вивести свої команди з тіні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Основні кандидати у президенти мають представити виборцям тих, кого вони призначать на ключові посади у державі у разі перемоги на виборах. Лише таким чином вдасться уникнути подальших спекуляцій щодо наявності тіньових домовленостей між штабами різних кандидатів», – заявив І.КРІЛЬ, коментуючи можливість укладання угод між різними кандидатами у президенти.

Він нагадав, що практика оголошувати свою команду кандидатами у президенти є досить поширеною у світі. «Так, кандидат у президенти США задовго до дня виборів називає кандидатури віце-президента, державного секретаря, міністра оборони. І там виборці чітко знають, що за кандидатом немає візочка одіозних політиків, з якими він розрахується посадами за підтримку на виборах. Такий підхід до формування влади поширений і в європейських країнах, зокрема, у Фінляндії та Румунії. І це не регламентується законами – просто кандидати в президенти використовують свій шанс бути відкритішими і незалежнішими, показують виборцям, що у них є команда професіоналів, яка допоможе їм керувати країною», - наголосив І.КРІЛЬ.

Народний депутат вважає, що в українських реаліях дуже важливо знати, хто саме буде очолювати відомства, керівників яких визначає Президент. «В умовах розбалансованості влади і повального нехтування Конституцією вага будь-якої посади залежить, насамперед, від того, хто її займає. Тому інформація про те, хто при тому чи іншому кандидаті стане секретарем РНБОУ чи головою СБУ, кого Президент запропонує на посади міністра закордонних справ та міністра оборони, суттєво може вплинути на рівень довіри до того чи іншого кандидата. Можливо, саме тому претенденти так старанно ховають інформацію про свої команди», - зазначив І.КРІЛЬ.

Голова “Єдиного Центру” наголосив, що лише якісна команда професіоналів здатна змінити ситуацію в країні. «Як засвідчив досвід останніх років, одна людина, навіть маючи бажання та потрібні якості, нічого не здатна змінити. Особливо, якщо вона буде зв’язана тіньовими домовленостями. Щоб цього уникнути, закликаємо кандидатів у президенти розставити усі крапки над «і» в майбутньої владної команди», - сказав І.КРІЛЬ.