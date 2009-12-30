Литвин про геополітику, Росію, пояс безпеки і різні фантоми

Голова Верховної Ради, кандидат у президенти Володимир ЛИТВИН наголошує на необхідності різновекторної зовнішньої політики України.

В ефірі Першого національного у програмі “Українська рулетка” він наголосив, що “сьогодні немає в світі жодної країни, яка б займала один вектор”. В.ЛИТВИН додав: “Це вже минуле”.

Він підкреслив: “Так доля і життя розпорядились, що Україна займає виключно важливе і відповідальне геополітичне і геостратегічне розташування”.

Як сказав голова ВР, у такій ситуації для того, щоб “ми мали спокій всередині країни і мали результат, необхідно спиратися на різні орієнтири”.

Говорячи про відносини України з Росією, він наголосив на необхідності “ставити на перше місце економічні інтереси”.

За словами В.ЛИТВИНА, 35% товарообігу України - саме з РФ, крім того, 37% українців стверджують, що мають родичів у Росії. В.ЛИТВИН наголосив на необхідності використання цих можливостей.

Голова ВР, крім того, підкреслив, що Україні “необхідно мати головний і визначальний пояс безпеки – добрі, нормальні, прогнозовані відносини з Росією” та з іншими країнами, з якими в нашої держави спільні кордони.

За його словами, коли “маєш нормальні, прогнозовані відносини зі своїми сусідами, то це означає, що проблема твоєї безпеки віддаляється на зовнішні кордони цієї країни”.

Він заявив, що Україна найбільшу протяжність кордонів має саме з Росією.

В.ЛИТВИН підкреслив, що таку позицію з розумінням сприймають як на сході, так і на заході України. “Ми залякали людей різного роду фантомами, але не бачимо, що людям потрібен спокій і результат в країні”, – сказав він.