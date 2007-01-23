Ющенко звільнив посла України в Австрії Єльченка

Володимир Єльченко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 28 грудня 2006 року підписав указ про звільнення посла України в Австрії Володимира ЄЛЬЧЕНКА у зв`язку з порушенням ним інструкцій при видачі віз представникам туркменської опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ сьогодні на брифінгу.

«Але указ буде опублікований тоді, коли він (В.ЄЛЬЧЕНКО – УНІАН) закінчить свою дипломатичну місію», - сказав О.ЧАЛИЙ.

Як повідомляв УНІАН, газета "Дзеркало тижня" 20 січня проінформувала про те, що нібито прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про проведення службового розслідування щодо міністра транспорту і зв`язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО через спричинення шкоди національній безпеці України. Посилаючись на свої джерела, газета назвала причиною цього участь М.РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду до Києва в грудні минулого року представників туркменської опозиції – колишнього віце-прем`єра країни Худайберди ОРАЗОВА і екс-посла Туркменістану в Туреччині Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

Видання зазначає, що ця ситуація могла привести до погіршення відносин України і Туркменістану, зокрема в енергетичному секторі. МЗС Туркменістану розцінив приїзд опозиціонерів до Києва як недружній крок з боку України. Представники туркменської влади також стверджували, що ці особи знаходяться в міжнародному розшуку.

У той же час у прес-службі Мінтрансу повідомили, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ подає судовий позов про захист честі, гідності і ділової репутації, а також звернеться в Комісію з журналістської етики з проханням дати оцінку діям журналіста газети «Дзеркало тижня» при підготовці статті.

22 січня прес-служба Кабінету Міністрів повідомила, що службове розслідування щодо участі М.РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду до України представників туркменської опозиції доручив провести прем`єр-міністр. За даними прес-служби, відповідне доручення дане у відповідь на лист Президента України від 28 грудня 2006 року.

Сьогодні, 23 січня, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що не бачить підстав для звільнення М.РУДЬКОВСЬКОГО.

Міністерство закордонних справ України проводить службове розслідування щодо факту видачі віз консульськими установами України в Австрії і Болгарії представникам туркменської опозиції.