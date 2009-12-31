Куніцин до здивувань 2009 року відніс виконання бюджетів

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН до здивувань року, що минає, відніс «виконання бюджету: і міського, і державного».

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам С.КУНІЦИН повідомив: «Чесно вам скажу, спочатку року не вірив. Тому що бюджет у нас був 1 млрд. 200 млн. грн. Минулого року ми виконали 1 млрд. 300 млн. грн., але якщо відняти 100 млн. грн. на ювілей міста (святкувався в 2008 році - УНІАН), то ми, по суті справи, виконали стільки ж, скільки й минулого року. Тобто, фінансово, а це головний показник, ми спрацювали приблизно на рівні минулого року».

За словами С.КУНІЦИНА, в 2009 році, незважаючи на кризові явища, місто динамічно розвивалося, продовжувалася реалізація ряду інфраструктурних проектів і основних стратегічних напрямків розвитку регіону. Як зазначив міський голова, «ми залишилися в п`ятірці лідерів за 46 показниками, які оцінює Кабінет міністрів України». Він повідомив, що Севастополю «присвоєно перехідний кубок, 1-е місце як місту, кращому по впорядкуванню й охороні громадського порядку за підсумками 2008 року».

С.КУНІЦИН також повідомив, що в році, що минає, в місті майже в 2,5 раза більше здали житла, ніж у 2008 р. - 110 тисяч квадратних метрів.

Крім того, як сказав С.КУНІЦИН, поточного року в Севастополі освоєно 1 млрд. 28 млн. грн. капітальних інвестицій.