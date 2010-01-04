Ющенко пояснив, чому складно дружити з Росією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на тому, що його місія в подальшому розвивати українські інтереси як на Схід, так і на Захід.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з жителями міста Моршин Львівської області.

«Наші стосунки є там, де є україські інтереси. Очевидно, що в нас є великі інтереси в Росії, тому ми називаємо ці стосунки стратегічними», - заявив Глава держави.

Він наголосив на тому, що останньою сходинкою перед входом до Євросоюзу є підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

«Нас віддаляє кілька місяців від підписання Угоди про асоціацію – це є останньою сходинкою, випускним екзаменом перед Євросоюзом», - зауважив Глава держави.

Він також акцентував на тому, що «відносини між сусідами ніколи не бувають простими, бо мова йде про контакти, відносини у сотнях питань».

Водночас В.ЮЩЕНКО зазначив, що завжди «легше дружити з тими, хто на другому кінці світу, бо там є два-три питання, які тебе цікавлять – ніж із сусідами. з якими тебе пов’язує історія, часто несолодка історія».

Глава держави наголосив на унікальності геополітики України у розвитку українських інтересів і зазначив. що він ніколи не буде «закликати націю повернутися до когось спиною».

«Я ніколи не буду нікого закликати повернутись спиною до когось, і не відчувати, що там є українські інтереси. наші стосунки є там, де є українські інтереси», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Окремо він наголосив на тому, що проведення фінальної частини Євро-2012 в Україна – «це унікальний проект інтеграції України до Європи».

«Так далеко на Схід фінальна частина футбольного чемпіонату ще не проводилася. І це наш унікальний шанс», - зауважив В.ЮЩЕНКО.