Ющенко: бютівці перші постраждають, якщо втратять імунітет
Конституцію треба виносити на референдум
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що нову Конституцію потрібно ухвалювати на всеукраїнському референдумі
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з мешканцями міста Дрогобич Львівської області.
«Якщо парламент не висловиться по змінам до Конституції, необхідно нову Конституцію ухвалювати на всеукраїнському референдумі», - сказав В.ЮЩЕНКО.
При цьому він висловив сумнів, що парламент нинішнього скликання піде на такий крок і серед іншого скасує депутатську недоторканність.
«Якщо ми на паперті будемо сидіти і просити Партію регіонів і БЮТ скасувати депутатську недоторканність, цього ніколи не буде», - сказав В.ЮЩЕНКО.
«ТИМОШЕНКО добре розуміє, що частина тих людей, які називаються «бютівці» – це перші люди, які постраждають, якщо втратять імунітет, бо вони потребують кримінального переслідування», - додав Президент.
Водночас він пообіцяв, що доведе до кінця розпочату ним справу, і нова Конституція буде ухвалена.