Ющенко: бютівці перші постраждають, якщо втратять імунітет

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що нову Конституцію потрібно ухвалювати на всеукраїнському референдумі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з мешканцями міста Дрогобич Львівської області.

«Якщо парламент не висловиться по змінам до Конституції, необхідно нову Конституцію ухвалювати на всеукраїнському референдумі», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він висловив сумнів, що парламент нинішнього скликання піде на такий крок і серед іншого скасує депутатську недоторканність.

«Якщо ми на паперті будемо сидіти і просити Партію регіонів і БЮТ скасувати депутатську недоторканність, цього ніколи не буде», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«ТИМОШЕНКО добре розуміє, що частина тих людей, які називаються «бютівці» – це перші люди, які постраждають, якщо втратять імунітет, бо вони потребують кримінального переслідування», - додав Президент.

Водночас він пообіцяв, що доведе до кінця розпочату ним справу, і нова Конституція буде ухвалена.