Турчинов діагностував у Ющенка «брехливу хворобу»

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ називає всі звинувачення Президента України Віктора ЮЩЕНКА на адресу уряду “відвертою брехнею”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні в Кабінеті міністрів.

«Звичайно ми намагаємося не коментувати, але, на жаль, Віктор ЮЩЕНКО, який поки що працює Президентом країни, просто йде в рознос – щодня він виходить з якимись нісенітницями, які є банальною, цинічною брехнею», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Зокрема перший віце-прем’єр підкреслив, що має на увазі заяви В.ЮЩЕНКА про якісь офшорні компанії, а також про втрату газотранспортної системи України.

«Будучи Президентом він жодного позову не подав ні до прокуратури, ні до Служби безпеки, ні до міліції, ні до податкової. Це стосується і вчорашньої заяви про якісь 70% газотранспортної мережі, яку країна втратила. Це не просто маячня, це вже якась хвороба – брехлива хвороба», - додав він.

«Коли така інформація лунає від опозиціонера неосвіченого, а коли така посадова особа розкидається такою інформацією – треба або робити висновки медичному персоналу, або дійсно відповідати уже в судових органах за свою брехню», - заявив О.ТУРЧИНОВ.