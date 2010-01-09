Прокуратура з’ясувала, чому відключили ефір з Ющенком

Прокуратура Полтавської області із залученням спеціалістів Державної інспекції зв’язку провела перевірку інциденту, пов’язаного з відключенням трансляції ефіру на телебаченні під час виступу Президента України Віктора ЮЩЕНКА в палаці дозвілля «Листопад» у Полтаві.

За даними прес-служби прокуратури Полтавської області, згідно з актом перевірки Державної інспекції зв’язку від 29.12.2009 р., 26 грудня 2009 року близько 16 години на головній станції кабельного телебачення ТОВ «Полтавські телекомунікаційні системи» виник аварійний збій, який спричинив припинення подачі електроенергії. “Подальше енергозабезпечення станції цифрового телебачення та станції аналогового телебачення здійснювалось від джерела резервного живлення, яке за технічними характеристиками може забезпечити роботу телекомунікаційного обладнання протягом 10-15 хвилин”, – зазначили у прес-службі.

Відключення головної станції кабельного телебачення ТОВ «Полтавські телекомунікаційні системи» відбулося через те, що джерела резервного електроживлення, які використовуються оператором, не забезпечили роботу телекомунікаційного обладнання Головної станції на весь час відсутності електропостачання, повідомляє прес-служба.

Як наголосили у прес-службі, оператором телекомунікацій ТОВ «Полтавські телекомунікаційні системи» при обладнанні (будівництві) та експлуатації телекомунікаційної мережі не забезпечена сталість мережі при аварійному відключенні зовнішнього електропостачання, що є порушенням частин 4 та 5 ст. 27 Закону України «Про телекомунікації», п. 1.4 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг із технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та мереж, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку від 07.12.2007 р.

На усунення виявленого порушення Державною інспекцією зв’язку ТОВ «Полтавські телекомунікаційні системи» внесено припис, наголошує прес-служба прокуратури області.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО доручив прокурору полтавської області провести розслідування факту відключення Першого Національного каналу у Полтаві під час трансляції його виступу у цьому місті 26 грудня 2009 року.

Під час виступу В.ЮЩЕНКА його прес-секретар Ірина ВАННИКОВА піднесла записку, яку Президент озвучив у залі. «Ефір УТ-1 перервано по Полтаві. За деякою інформацією, це зробив мер Полтави МАТКОВСЬКИЙ. Меру належить кабельне телебачення», – прочитав В.ЮЩЕНКО. «Чудово. Я дам зараз доручення обласному прокурору, поки я сяду в машину, щоб він провів розслідування, чому відключено в Полтаві телебачення», – відреагував на записку Президент.

«Оце відповідь на те, чому в Полтаві немає пам’ятника Симону Петлюрі. Тому що є такі Матковські… Якщо ви не хочете повторити оцю трагедію, оцих Матковських, давайте нести відповідальність за те, кого обираємо. Те, що Полтавщина віддала два роки тому свої голоси БЮТу, то ви зробили драматичну помилку. Ви були зачаровані, а тепер ви розчаровані», – зазначив В.ЮЩЕНКО.