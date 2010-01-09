Литвин вважає, що Тимошенко і Янукович борються не за посаду Президента

Кандидат у Президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що боротьба, яка точиться між Юлією ТИМОШЕНКО та Віктором ЯНУКОВИЧЕМ відбувається не стільки за президентсво, скільки за всю повноту влади.

Таку думку він висловив сьогодні під час візиту до Одеси, повідомили УНІАН в прес-службі В.ЛИТВИНА.

«Боротьба між ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧЕМ – це боротьба за прем`єрське крісло. Вони розглядають посаду Президента як доповнення до прем`єрських повноважень», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, все те, що нині пропонують ці обидва кандидати, є продовженняя нагнітання політичної кризи і політичних конфліктів. «На превеликий жаль, іде боротьба навіть не за посаду Президента, іде боротьба за абсолютну владу. Політики не хочуть жити за Конституцією – у цьому найбільша загроза для людей», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що нині відбувається «великий процес ошуканства». В.ЛИТВИН переконаний, що не можна нав`язувати людям тезу, що Президент – це найвища посадова особа, а далі йдуть посади прем`єр-міністра, посади в Верховній Раді та інших інститутах влади. «Такої вертикалі немає, не буде і ніде в світі немає», - наголосив він.

В.ЛИТВИН висловив переконання, що президент України повинен бути арбітром нації, гарантом Конституції та має забезпечувати стабільність, спокій, передбачуваність та єдність країни. «Президент має бути особою, яка гаситиме конфлікти, налагоджуватиме співпрацю всіх гілок влади. Він повинен спиратися на настрої людей та мати їхню довіру і підтримку», - сказав він.