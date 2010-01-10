Ющенко: Тимошенко проводить колоніальну політику Кремля

Якщо Україна й надалі платитиме за газ з національних валютних резервів, то через півроку її можна буде оголошувати банкрутом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні в Умані під час спілкування з жителями Черкаської області.

За словами В.ЮЩЕНКА, Україна заплатила за спожитий у грудні газ за рахунок валютних резервів Національного банку.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що був змушений звернутись з відповідним прохання до правління НБУ через непродуману політику уряду: «Я прийняв рішення звернутись до НБУ у зв’язку з тим, що Ю.ТИМОШЕНКО з комунального сектору зібрала 3% платежів - завалила розрахунки за газ, у зв’язку з тим, що кошти, які прийшли на рахунки НАК «Нафтогаз», пішли на виплату пенсій – бо вона довела бюджет до ручки».

При цьому глава держави наголосив, що це перший випадок в історії незалежності, коли Україна розраховується за газ з національних резервів. «Такого не було в нашій історії, щоб валютні резерви було використано на розрахунки за газ – це трагедія. Бо так ми можемо прожити на валютні запаси півроку, і тоді можна оголошувати країну банкрутом», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент висловив думку, що це є цілеспрямованою політикою прем’єра, яка здійснюється в обмін на підтримку Кремля в ході президентської кампанії в Україні. Зокрема, така політика, на думку глави держави, веде до втрати газотранспортної системи України. «Це втрата наших національних інтересів. Я переконаний, що за цим стоїть ясна, продумана, колоніальна політика Ю.ТИМОШЕНКО, і до ворожки не потрібно ходити. Воно читається», - сказав В.ЮЩЕНКО.