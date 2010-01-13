Кабмін розширив список податківців, які мають право на надбавку до окладу

Кабінет Міністрів України збільшив кількість працівників центрального апарату Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) на 378 осіб – до 1643, а також скоротив стільки само працівників у територіальних органах ДПАУ – до 60 тис. 590 осіб.

Такі зміни передбачені урядовою постановою № 6 від 6 січня 2010 року, текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з постановою, Кабмін також розширив список керівного складу і фахівців податкової міліції ДПА в АР Крим, областях, Києві і Севастополі і вніс у нього регіональні підрозділи внутрішньої безпеки при ДПАУ.

Крім того, постановою розширено перелік спеціальних звань посадовців органів податкової служби і керівного складу податкової міліції, які мають право на надбавку до посадових окладів. Зокрема, до списку внесене звання генерал-полковника податкової міліції.