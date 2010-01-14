Козачок послухав Герман - і зайвий раз переконався у правоті свого кроку

Висока оцінка, яку заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН дала підсумковій прес-конференції Президента України, підтверджує наявність домовленостей між Віктором ЮЩЕНКОМ та Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Так вважає екс-працівник Секретаріату Президента України Ярослав КОЗАЧОК, який 25 грудня оприлюднив текст „таємної угоди між В.ЮЩЕНКОМ та В.ЯНУКОВИЧЕМ”.

У коментарі Я.КОЗАЧКА, переданому УНІАН, зазначається, що “виступ глави держави на підсумковій прес-конференції 12 січня та „висока оцінка, яку дала заявам Віктора Андрійовича Ганна Миколаївна”, “засвідчили достовірність угоди про співпрацю між В.ЯНУКОВИЧЕМ та главою держави”.

«Віктор ЮЩЕНКО, який вістря критики цілить винятково в Юлію ТИМОШЕНКО, удостоївся похвали від Ганни ГЕРМАН. Не сумніваюся, - йдеться в коментарі Я.КОЗАЧКА, - що для В.ЯНУКОВИЧА та його соратників глава держави справді виглядає щирим та переконливим; виборці ж свою оцінку діям В.ЮЩЕНКА дадуть уже дуже скоро, 17 січня”.

“Я ж зайвий переконався у правоті свого кроку щодо розголошення співпраці між двома Вікторами. Врешті-решт, вони і самі перестали це приховувати”, - зазначає Я.КОЗАЧОК.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Г.ГЕРМАН висловила думку, що Президент України В.ЮЩЕНКО на підсумковій прес-конференції виглядав щирим і переконливим.

Вона підкреслила, що це її особиста думка. “Основний висновок, який я можу зробити з цієї прес-конференції, це що Президент був щирий. І ця прес-конференція показала, що коли політик говорить правду, він завжди виглядає переконливо... Це була розмова з народом. На відміну від його партнерки по помаранчевому табору Юлії ТИМОШЕНКО. Наскільки Ю.ТИМОШЕНКО виглядає неприродно і штучно, настільки він виглядає щиро і відкрито “, – сказала Г.ГЕРМАН.

Разом з тим представниця Партії регіонів ще раз наголосила, що ніяких домовленостей між В.ЮЩЕНКОМ і лідером ПР В.ЯНУКОВИЧЕМ немає, і про них “не може бути й мови”.

Вона пояснила, що у цих кандидатів різні погляди. “У нього (В.ЮЩЕНКА) є свій світогляд. Але і той, і той лідер матиме завжди свій електорат”, – сказала Г.ГЕРМАН.