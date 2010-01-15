У ЦВК розказали, скільки на Донеччині реальних «надомників»

У Центральній виборчій комісії спростовують інформацію про те, що в Донецькій області до 17% виборців мають намір голосувати вдома.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання ЦВК заявив член комісії Олександр ШЕЛЕСТОВ.

«Хочу зробити офіційну заяву на підставі даних окружних виборчих комісій, яких 22 у Донецькій області. Середня кількість у процентному відношенні голосуючих на дому в Донецькій області становить від 1,5% до більш ніж 4%», - сказав О.ШЕЛЕСТОВ.

За його словами, середня цифра виборців, які подали заяви про намір голосувати вдома, становить не більше 3%, що менше, ніж в середньому по Україні.

«Тому я пропоную тим, хто робить такі заяви (БЮТ - УНІАН), не використовувати сумнівні дані і фактично вводити в оману суспільство і поширювати недостовірну, м’яко кажучи, інформацію», - наголосив член ЦВК.