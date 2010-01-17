Регіонали вже виставили у Києві 126 наметів

Міліція не фіксує порушень громадського порядку з боку представників Партії регіонів, які встановили намети біля головних державних установ у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту громадської безпеки МВС України Володимир МАЄВСЬКИЙ.

«У столиці міліція працює у більш складних умовах, тому що проходять різні заходи з боку певних політичних сил», - сказав він.

Зокрема, В.МАЄВСЬКИЙ нагадав, що на початку січня КМДА надала дозволи на проведення масових заходів (зустрічі з виборцями, народними депутатами, зокрема, від Партії регіонів) біля Верховної Ради, Кабінету міністрів, Секретаріату Президента, ЦВК.

Таким чином, біля цих установ знаходиться близько 126 наметів, з яких 13 – військові, решта – агітаційні. «Порушень на зафіксовано, але наряди наближені, щоб забезпечити охорону правопорядку», - сказав В.МАЄВСЬКИЙ.