Як голосували українці у Москві
00:42, 18 січня 2010Політика
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За попередніми даними, більшість виборців по виборчій дільниці №78 (м. Москва) проголосували за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив член виборчої комісії.
За словами співрозмовника агентства, друге місце зайняв Сергій ТІГІПКО, третє – прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.
Він зазначив, що на даний момент проводиться остаточний підрахунок голосів.
Як повідомляв УНІАН, на виборчій дільниці №78 у Москві проголосували 1 тис. 611 українців.
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