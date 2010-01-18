Як голосували українці у Москві

За попередніми даними, більшість виборців по виборчій дільниці №78 (м. Москва) проголосували за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив член виборчої комісії.

За словами співрозмовника агентства, друге місце зайняв Сергій ТІГІПКО, третє – прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Він зазначив, що на даний момент проводиться остаточний підрахунок голосів.

Як повідомляв УНІАН, на виборчій дільниці №78 у Москві проголосували 1 тис. 611 українців.

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