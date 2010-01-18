ЦВК опрацював 6,04% протоколів: розрив між лідерами росте

За результатами опрацювання 6,04% електронних протоколів, у першому турі виборів Президента лідирує Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, що надходять до Центральної виборчої комісії.

За результатами опрацювання 6,04% протоколів, В.ЯНУКОВИЧ набрав 40,74% голосів виборців.

На другому місці Юлія ТИМОШЕНКО – 23,99%, на третьому – Сергій ТІГІПКО – 10,84%, на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,04%, на п’ятому - Віктор ЮЩЕНКО – 4,25%.

Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (3,98%), Володимир ЛИТВИН (2,67%), Олег ТЯГНИБОК (1,08%), Анатолій ГРИЦЕНКО (0,94%), Олександр МОРОЗ (0,51%). Не підтримали жодного кандидата - 2,09% виборців.

Це дані за результатами опрацювання 743 631 бюлетеня.