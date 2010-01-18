ЦВК опрацював 10,97% протоколів: розрив між лідерами - 14%

За результатами опрацювання 10,97% електронних протоколів виборчих комісій у першому турі виборів Президента України лідирує Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, що надходять до Центральної виборчої комісії з виборчих дільниць.

За результатами опрацювання 10,97% протоколів В.ЯНУКОВИЧ набрав 38,63% голосів виборців. Друге місце посідає Юлія ТИМОШЕНКО – 24,72%.

На третьому місці - Сергій ТІГІПКО – 11,49%, на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,44%, на п’ятому - Віктор ЮЩЕНКО – 4,53%.

Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (3,8%), Володимир ЛИТВИН (2,64%), Олег ТЯГНИБОК (1,21%), Анатолій ГРИЦЕНКО (1,02%), Олександр МОРОЗ (0,49%). Не підтримали жодного кандидата - 2,14% виборців.