ЦВК опрацював 10,97% протоколів: розрив між лідерами - 14%
01:37, 18 січня 2010Політика
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Проти всіх -2,14%
За результатами опрацювання 10,97% електронних протоколів виборчих комісій у першому турі виборів Президента України лідирує Віктор ЯНУКОВИЧ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, що надходять до Центральної виборчої комісії з виборчих дільниць.
За результатами опрацювання 10,97% протоколів В.ЯНУКОВИЧ набрав 38,63% голосів виборців. Друге місце посідає Юлія ТИМОШЕНКО – 24,72%.
На третьому місці - Сергій ТІГІПКО – 11,49%, на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,44%, на п’ятому - Віктор ЮЩЕНКО – 4,53%.
Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (3,8%), Володимир ЛИТВИН (2,64%), Олег ТЯГНИБОК (1,21%), Анатолій ГРИЦЕНКО (1,02%), Олександр МОРОЗ (0,49%). Не підтримали жодного кандидата - 2,14% виборців.
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