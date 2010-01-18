Ахметов вже підшукав Януковичу прем’єра?
Він знає, що таке "хороший рахунок"
Народний депутат України від Партії регіонів Ренат АХМЕТОВ вважає, що Віктор ЯНУКОВИЧ та Сергій ТІГІПКО можуть домовитися відносно прем’єрства останнього.
Зокрема, на запитання “Української правди”, чи буде С.ТІГІПКО прем`єр-міністром, Р.АХМЕТОВ порадив спитати про це у В.ЯНУКОВИЧА. "Я вважаю, що у нього (С.ТІГІПКА) є все, щоб провести з Віктором Федоровичем переговори і домовитися", - сказав Р.АХМЕТОВ.
Він вважає хорошими шанси В.ЯНУКОВИЧА перемогти на виборах Президента України. Коментуючи шанси В.ЯНУКОВИЧА на перемогу, бізнесмен назвав хорошими результати екзит-полів.
"Я вже казав, що перевага у 5% - це добре, а якщо більше - це гарний рахунок. Якщо після першого тайму рахунок іде 1:0, 2:0, 3:0 - це ж хороший рахунок", - пояснив Р.АХМЕТОВ футбольною термінологією свою позицію.
Водночас він уникнув прогнозувати результати виборів.
"Поки суддя не свиснув, сказати до кінця матчу результат я не можу, але думаю, що у Віктора ЯНУКОВИЧА великі шанси перемогти", - додав найбагатший чоловік України.
На питання, чи впливає бізнес на владу, Р.АХМЕТОВ запевнив, що це "перебільшення". "А всі звинувачення, що все погано і у всьому винен бізнес, я думаю, це некоректно. Більше того, якщо так обвинувачувати бізнес, то в країні буде несприятливий інвестиційний клімат", - заявив він.
Щодо фальсифікацій виборів, то Р.АХМЕТОВ заявив, що "сфальсифікувати вибори може лише влада".
Як повідомляв УНІАН, за даними Національного екзит-полу, В.ЯНУКОВИЧ у першому турі на виборах Президента України отримав 31,5% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО - 27,2%, С.ТІГІПКО - 13,5%.
При цьому після закриття виборчих дільниць С.ТІГІПКО заявив, що не має наміру підтримувати в другому турі жодного з кандидатів. «Я нікого підтримувати не буду, як і обіцяв, тим більше, я не почув від лідерів того, за рахунок чого вони хочуть змінити країну», - сказав він. Разом із тим він зазначив, що на сьогодні не веде переговорів про якісь посади в новому уряді.