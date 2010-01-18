Опрацьовано 18,60% протоколів: Янукович трохи втратив

За результатами опрацювання 18,60% електронних протоколів виборчих комісій у першому турі виборів Президента лідирує Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, що надходять до Центральної виборчої комісії з виборчих дільниць.

За результатами опрацювання 18,60% протоколів, В.ЯНУКОВИЧ набрав 38,57% голосів виборців.

На другому місці Юлія ТИМОШЕНКО – 24,2%, на третьому – Сергій ТІГІПКО – 12,14%, на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,5%, на п’ятому - Віктор ЮЩЕНКО – 4,57%.

Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (3,77%), Володимир ЛИТВИН (2,45%), Олег ТЯГНИБОК (1,23%), Анатолій ГРИЦЕНКО (1,09%), Олександр МОРОЗ (0,44%). Не підтримали жодного кандидата - 2,19% виборців.