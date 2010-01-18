Дані ЦВК: опрацьовано 19,99% протоколів

За результатами опрацювання 19,99% електронних протоколів виборчих комісій у першому турі виборів Президента Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 38,68% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО - 24,13%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, що надходять до Центральної виборчої комісії з виборчих дільниць.

На третьому місці – Сергій ТІГІПКО – 12,13%, на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,49%, на п’ятому - Віктор ЮЩЕНКО – 4,58%.

Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (3,77%), Володимир ЛИТВИН (2,48%), Олег ТЯГНИБОК (1,23%), Анатолій ГРИЦЕНКО (1,08%), Олександр МОРОЗ (0,45%). Не підтримали жодного кандидата - 2,16% виборців.