Дані ЦВК: опрацьовано 19,99% протоколів
03:24, 18 січня 2010Політика
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Трійку лідерів замикає Тігіпко
За результатами опрацювання 19,99% електронних протоколів виборчих комісій у першому турі виборів Президента Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 38,68% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО - 24,13%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, що надходять до Центральної виборчої комісії з виборчих дільниць.
На третьому місці – Сергій ТІГІПКО – 12,13%, на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,49%, на п’ятому - Віктор ЮЩЕНКО – 4,58%.
Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (3,77%), Володимир ЛИТВИН (2,48%), Олег ТЯГНИБОК (1,23%), Анатолій ГРИЦЕНКО (1,08%), Олександр МОРОЗ (0,45%). Не підтримали жодного кандидата - 2,16% виборців.
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