У ЦВК прогнозують результати виборів протягом доби
Магера сподівається, що впораються
Результати виборів Президента України можуть бути відомі впродовж доби.
Про це на брифінгу повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА, повідомляє “Українська правда”.
"Треба бути не тільки оптимістами, а й реалістами. Навряд чи протягом цієї ночі ми зможемо дізнатися про те, як проголосували 100% виборців", - сказав він. "Це питання, яке потребує цілої доби. Сподіваюся, що за цей час ми впораємося", - зазначив А.МАГЕРА.
За його словами, той факт, що інформація постійно оновлюється, свідчить про те, що виборчі дільниці працюють.
"На сьогоднішній момент в мене немає підстав не довіряти тій інформації, що надходить. Так - ніч й люди втомлені, але це не означає, що не потрібно займатися своїми безпосередніми обов`язками. Тут жодних спусків немає і ніхто нікому нічого не шкодує, це виборчий процес", - наголосив заступник голови ЦВК.