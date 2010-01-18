Гриценко звернувся до своїх виборців із закликом

Кандидат на пост Президента Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що не підтримає ні Юлію ТИМОШЕНКО, ні Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він повідомив у прямому ефірі програми «Шустер Live».

За його словами, “мораль та відповідальність” відсутні як у Ю.ТИМОШЕНКО, так і у В.ЯНУКОВИЧА. «Я не піду в уряд жодного з них, я не підтримую жодного з них”, - сказав він.

А.ГРИЦЕНКО побажав цим політикам «здорового глузду визнати перемогу свого опонента». А також – впровадити у життя ті позитивні пропозиції, що містили програми інших кандидатів на пост Президента.

Він також вважає, що хто б не переміг у другому турі президентських виборів, через півтора роки в Україні відбудуться нові вибори Президента.

Втім, він закликав всіх виборців, навіть тих, хто не підтримує та не збирається голосувати ні за Ю.ТИМОШЕНКО, ні за В.ЯНУКОВИЧА, прийти до виборчих дільниць у другому турі перегонів.

«Ми розуміємо, що скільки б людей не прийшло на виборчі дільниці, все одно Президент буде обраний. Але ця людина повинна знати ставлення суспільства до своєї політики», - сказав він.

А.ГРИЦЕНКО пропонує в такий спосіб показати нинішнім лідерам перегонів, що суспільство їх не сприймає.

Він зазначив, що такі висновки можна робити вже з результатів першого туру. «Двоє разом набирають близько 60% голосів. Це говорить про те, що 40% людей відторгають таку політику», - сказав він.

А.ГРИЦЕНКО прогнозує, що відсоток невдоволених буде зростати з кожним місяцем.