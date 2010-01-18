Марек Сівець радить пам'ятати, що відбулася лише розминка

Делегація спостерігачів від Європейського парламенту на виборах Президента в Україні планує визнати голосування вільним та прозорими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав євродепутат та колишній заступник голови Європарламенту Марек СІВЕЦЬ, який входить в делегацію спостерігачів.

„Ми дуже близько до такого формулювання, що це були вільні та прозорі вибори”, - цитує М.СІВЦЯ TVN24.

Він назвав незначною кількість порушень під час виборів, перший тур яких відбувся в неділю.

„Цей перший тур відбувся спокійно, але треба пам’ятати, що це тільки розминка”, - сказав євродепутат, прогнозуючи гостру боротьбу у другому турі виборів, який відбудеться 7 лютого.

М.СІВЕЦЬ додав, що офіційні висновки делегації Європарламенту з голосування у першому турі будуть оприлюднені сьогодні близько опівдня.