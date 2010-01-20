У Партії регіонів чекають російського посла

04:59, 20 січня 2010
Політика
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"Зараз ця проблема зникає"

Партія регіонів вітає рішення президента Росії Дмитра Медведєва направити до Києва після піврічної затримки посла РФ Михайла Зурабова, заявив РІА “Новости” депутат від Партії регіонів, заступник парламентського комітету у закордонних справах Леонід Кожара.

"Ми вітаємо це рішення і чекаємо російського посла", - сказав Кожара.

Він наголосив, що рішення Медведєва не направляти до Києва посла, прийняте влітку 2009 року, не було спрямоване проти України і народу. "Це рішення було адресоване особисто президентові Ющенку, і зараз ця проблема зникає", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Дмитро Медведєв у вівторок доручив Зурабову приступити до виконання своїх обов`язків посла Росії в Україні, а також призначив його на посаду Спеціального представника Президента РФ з розвитку торговельно-економічних відносин з Україною.

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