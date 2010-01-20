У Партії регіонів чекають російського посла
04:59, 20 січня 2010Політика
1552 0
"Зараз ця проблема зникає"
|Леонід Кожара.
"Ми вітаємо це рішення і чекаємо російського посла", - сказав Кожара.
Він наголосив, що рішення Медведєва не направляти до Києва посла, прийняте влітку 2009 року, не було спрямоване проти України і народу. "Це рішення було адресоване особисто президентові Ющенку, і зараз ця проблема зникає", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, президент Росії Дмитро Медведєв у вівторок доручив Зурабову приступити до виконання своїх обов`язків посла Росії в Україні, а також призначив його на посаду Спеціального представника Президента РФ з розвитку торговельно-економічних відносин з Україною.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter