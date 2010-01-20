Ющенко припускає, що вибори до ВР будуть у найближчі місяці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО припускає, що позачергові парламентські вибори можуть відбутися у найближчі місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з провідними представниками української інтелігенції.

Звертаючись до представників інтелігенції, Президент зазначив, що хотів би сьогодні обговорити подальшу долю і роботу Української народної ради. На думку В.ЮЩЕНКА, ця організація є провідною у темі національного відродження. «Я не бачу більш сильного, потужного голосу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що пов’язує роботу цієї організації не стільки з другим туром виборів Президента, скільки з парламентськими виборами, «які будуть невід’ємною частиною у найближчі місяці», а також із проведенням виборів до органів місцевої влади.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2009 року у Києві відбувся установчий з’їзд Української народної ради.

Вона була створена з метою об’єднання національно-патріотичних сил і вдосконалення процесу будівництва української державності.

Її учасники одноголосно висловили підтримку В.ЮЩЕНКУ як єдиному кандидату у президенти, який відстоює інтереси України.

На установчому з’їзді були присутні відомі письменники, науковці, громадські та політичні діячі.